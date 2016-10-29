В Армении уничтожены оставшиеся со времен Карабахской войны боеприпасы

В Сюникской области на юге Армении продолжается гуманитарное разминирование.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.

В Армении уничтожены оставшиеся со времен Карабахской войны 1990-х годов боеприпасы.

Согласно сообщению, в Центр гуманитарного разминирования и экспертизы 18 октября поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории, прилегающей к общинам Егвард и Ужанис.