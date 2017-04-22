В Армении ударом ножа убит российский военнослужащий

В армянском городе Гюмри найден мертвым мужчина в российской военной форме. Задержан человек, подозреваемый в совершении убийства.

По данным Meduza, убитым является 21-летний военный Дмитрий Ялпаев. По информации очевидцев, во время потасовки его ударили ножом.

Представители 102-й российской военной базы, которая расположена в городе Гюмри, эту информацию никак не прокомментировали.

В июне 2015 года в Гюмри убили военнослужащего Ивана Новикова. Позже в преступлении сознался его сослуживец.