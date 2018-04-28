В Армении протестующие решили перекрыть железные дороги

Часть участников массовой акции протеста против правящей партии Армении намерены блокировать железные дороги.

По словам лидера оппозиции Никола Пашиняна, с такой инициативой выступила делегация города Алаверди. Он против этого возражать не стал.

Пашинян добавил, что забастовки возобновляются на всей территории страны. Участники акции добиваются избрания на пост главы правительства Армении «кандидата от народа», передает РИА «Новости». Ранее Пашинян заявил о своей готовности возглавить кабинет министров.