В Армении оппозиция готовится ко «второму раунду революции»

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что протестное движение будет продолжаться до достижения «реальных изменений».

В ближайшее время на площади республики в Ереване должен состояться очередной митинг. На нем, по словам Пашиняна, оппозиция объявит о своих решениях. Протестующие требуют «безоговорочной капитуляции» пращей Республиканской партии.

После того, как Серж Саргсян покинул пост главы правительства оппозиция потребовала избрать на его место Пашиняна. Республиканцы заявили, что это противоречит конституции. Согласно основному закону страны, премьер должен быть избран парламентом из числа кандидатов, предложенных фракциями, сообщает ТАСС.