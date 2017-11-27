Армен Джигарханян развелся с женой через мировой суд
Актер Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская официально разведены столичным мировым судебным участком.
В октябре его экс-супруга уволилась с поста директора «Театра Армена Джигарханяна», а в ее квартире и в театре прошли обыски, после чего Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Россию.
Сам Армен Джигарханян временно отдыхал в пансионате, откуда он обратился в столичный департамент культуры с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива», передает АГН «Москва».
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