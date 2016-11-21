Армеец Головин претендует на звание лучшего молодого футболиста России 2016 года

Детская футбольная лига определила номинантов на премию «Первая пятерка», которая с 2002 года традиционно вручается по итогам года лучшему молодому футболисту России.

На это звание претендуют Александр Головин из ЦСКА, Игорь Безденежных из «Уфы», Дмитрий Ефремов» из «Оренбурга», Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» и Георгий Тигиев из «Анжи».

«Мы гордимся, что подавляющее большинство наших лауреатов оправдали выданные им авансы и до сих пор играют ведущие роли в своих клубах, сборной команде страны. К сожалению, в последние годы в российских коллективах предпочтение отдается легионерам, и молодым футболистам не просто пробиться в основной состав. Тем приятнее, что среди нынешних номинантов — игроки, которых болельщики видят на поле постоянно и отмечают их высокий уровень. Да и география претендентов довольно широка», — заявил президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов на сайте ДФЛ.

В разные годы приз «Первая пятерка» получали Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и другие. В прошлом году он достался полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.