В Армавире скончался врио руководителя вневедомственной охраны
В Армавире при попытке предотвратить конфликт во внеслужебное время погиб врио начальника отдела вневедомственной охраны по городу, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.
Как уточняет «РИА Новости», трагедия произошла в ночь на 26 ноября. «Врио начальника отдела вневедомственной охраны по городу Армавиру стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. В результате офицер получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен», - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
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