В Армавире скончался врио руководителя вневедомственной охраны

В Армавире при попытке предотвратить конфликт во внеслужебное время погиб врио начальника отдела вневедомственной охраны по городу, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.

Как уточняет «РИА Новости», трагедия произошла в ночь на 26 ноября. «Врио начальника отдела вневедомственной охраны по городу Армавиру стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. В результате офицер получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

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