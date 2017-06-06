На дне Арктики обнаружены метановые кратеры

Ученые обнаружили гигантские кратеры диаметром до нескольких сотен метров на дне Баренцева моря. Специалисты сообщают, кратеры образовались 12 тысяч лет назад и являются последствием ледникового периода.

После тщательного изучения исследоваели выяснили, что во время ледникового периода на морском дне накапливались газовые гидраты - холмы, состоящие из воды, газовой фазы и льда. Когда ледники начали таять, гидраты принялись высвобождаться наружу путем взрывов, что образовало на дне моря кратеры, а в воздухе большое скопление метана, - сообщают «РИА Новости».

Если морская вода станет чуть теплее, вследствие потепления климата и соединится с метаном, который уже практически достиг водной поверхности, произойдут очередные взрывы, что приведет к образованию кратеров на дне моря. Выбросы от таких взрывов не пройдут бесследно и повлияют на химический состав воды в море, воздух и атмосферу.

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