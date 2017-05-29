В Арктике построят искусственные гнезда для хищных птиц
В июне текущего года участники научно–исследовательской экспедиции отправятся в путешествие по южному Ямалу, где проведут мониторинг популяций орлана-белохвоста, беркута, кречета, сапсана, а также построят для хищных птиц искусственные гнездовья.
Почти 40 лет хищные птицы на Ямале находятся под наблюдением орнитологов, а с 2010 года исследоватеи устанавливают искусственные гнездовья для повышения плотности гнездования и успеха размножения кречетов, - сообщает «ТАСС».
Эти краснокнижные птицы не строят гнезда, предпочитая селиться в расщелинах скал или занимать чужие на высоких деревьях. Деревянные конструкции, которые специалисты устанавливают каждый год, помогут хищным птицам решить «квартирный вопрос».
Следующая новость Эстонских послов вышлют из России на родину
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии