В Арктике построят искусственные гнезда для хищных птиц

В июне текущего года участники научно–исследовательской экспедиции отправятся в путешествие по южному Ямалу, где проведут мониторинг популяций орлана-белохвоста, беркута, кречета, сапсана, а также построят для хищных птиц искусственные гнездовья.

Почти 40 лет хищные птицы на Ямале находятся под наблюдением орнитологов, а с 2010 года исследоватеи устанавливают искусственные гнездовья для повышения плотности гнездования и успеха размножения кречетов, - сообщает «ТАСС».

Эти краснокнижные птицы не строят гнезда, предпочитая селиться в расщелинах скал или занимать чужие на высоких деревьях. Деревянные конструкции, которые специалисты устанавливают каждый год, помогут хищным птицам решить «квартирный вопрос».