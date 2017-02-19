В Арктике начались испытания новой российской военной техники

В Арктике начались испытания новой военной техники. Модернизированные и современные образцы машин должны будут пройти около 2000 километров в сложных погодных условиях.

Об этом сообщил заместитель министра обороны России, генерал Дмитрий Булгаков. В арктической экспедиции принимают участие специалисты бронетанкового управления и представители промышленности. По словам Булгакова, маршрут движения техники пройдет от поселка Тикси до острова Котельный.

Как сообщил заместитель министра «Известиям», «испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ».

По итогам марша эксперты оценят уровень готовности машин работать в условиях низких температур.

Ранее Международный институт стратегических исследований сообщил, что оборонная промышленность России снова стала успешной экономической отраслью. Так, в 2014-2015 годах военное производство выросло на 20%.