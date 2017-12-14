Лед в Арктике начал стремительно таять

Ледники в Арктики начали таять быстрее, чем когда-либо за последние 1,5 тысячи лет, говорится в докладе Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (НОАА).

«В Арктике сейчас происходят беспрецедентные за всю историю человечества изменения», - заявил руководитель программы арктических исследований в НОАА Джереми Мэтис.

По его словам, Арктика традиционно была холодильником Земли, дверь которого не так давно оставили открытой.

Ученые констатировали, что современная Арктика совсем не похожа на ту, которая была еще 10 лет назад. В 2017 году общая площадь арктического льда сократилась на 25 процентов по сравнению с показателями в период 1981-2010 годов.

В Чукотском море, расположенном между российской Чукоткой и американской Аляской, температура воздуха увеличилась на 4 градуса по сравнению со средними показателями в течение 1982-2010 годов.

Кроме того, зафиксировано повышение температуры вечномерзлого грунта в материковых районах, окружающих Арктику, сообщает ТАСС.

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