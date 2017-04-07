В арктических льдах испытают мощный судовой лазер

В Архангельской области российский холдинг "Швабе” проведет тесты работы лазерного комплекса. Данное мероприятие пройдет до конца года.

Суть новой технологии заключается в том, что при помощи лазерной установки, возможно, разрезать лед. В целом толщина, которую он без проблем разрежет, это не больше одного метра. Эксперты отмечают, что при успешном тестировании, проход кораблей в местности, где льды круглый год, станет в разы проще, - сообщает «Интерфакс».

На сегодняшний день это одна из насущных проблем, так как приходится прокладывать специальные маршруты для подхода к своей цели. Мощность лазерного комплекса составляет 200 кВт. Его суть заключается в том, что он направляет лазерный луч на льдину, после чего устанавливает плотность, тем самым вычисляя примерную толщину. Затем подается мощная тепловая волна, которая превращает глыбу в обычную воду.