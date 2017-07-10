Аркадий Дворкович призвал изменить «закон Яровой»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович призвал изменить «закона Яровой», чтобы его возможно было реализовать.

По его словам, необходимо изменить буквально две строчки, что правительству будет дано право определить некие этапы введения тех или иных требований относительно операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и не допустить избыточного роста тарифов.

«Нужно поэтапно вводить требование, в этом ни у кого сомнения нет. Начиная с 1 июля 2018 года вводить поэтапно требования», - цитирует «Интерфакс» слова вице-премьера.

Ранее в правительстве РФ предложили отложить вступление в силу «закона Яровой» до 2023 года. В свою очередь, глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров сообщил, что считает нецелесообразным перенос вступления в силу закона, однако выступает за создание плана по постепенному внедрению его в стране.

«Закон Яровой» обязывает операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года.