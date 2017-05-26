Ариана Гранде поможет пострадавшим при взрыве на ее концерте
Певица Ариана Гранде намерена вновь выступить на стадионе в Манчестере.
Она планирует дать благотворительный концерт, посвященный памяти погибших в результате теракта 22 мая. Все сборы от выступления поступят семьям жертв трагедии и пострадавшим. Об этом Гранде написала в своем Twitter.
Когда именно состоится концерт, певица не сообщила, но пообещала сделать это, как только «все подтвердится».
Взрыв на «Манчестер-Арене» прогремел во время выступления Гранде. После этого она объявила о приостановке гастрольного тура.
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