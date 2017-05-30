Архитектор Голод построит на Новой Риге стометровую пирамиду
На месте разрушенной ураганным ветром 44-метровой пирамиды в Истринском районе Подмосковья будет возведено новое сооружение высотой 100 метров, рассказал хозяин уничтоженного строения, архитектор Александр Голод.
По его словам, данная пирамида строилась как временное сооружение, однако простояла на Новой Риге семнадцать лет.
Архитектор также рассказал о том, что последние годы ведет разработку проекта стометровой пирамиды, но необходима поддержка областного правительства.
«Сердце болит, очень жалко. Больше всего жалко, что не понятно, сколько времени это место будет голым», - сказал Голод в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
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