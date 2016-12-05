Археологи выяснили происхождение Гроба Господня в Иерусалиме

Гроб Господень в Иерусалиме является гробницей, обнаруженной в IV веке при римском императоре Константине.

Археологи, подняв белую мраморную плиту, закрывающую гробницу, обнаружили уступ из известняка, на котором, как считается, лежало тело Иисуса Христа. Кроме того, ученые нашли вторую мраморную плиту с выгравированным крестом, который, по мнению археологов, вырезали крестоносцы в XII веке.

По словам слова археолога Фредрика Хиберта, это кажется доказательством того, что гробница, которая была найдена при римском императоре Константине в IV веке и место поклонения сегодняшних паломников является одним предметом.

27 октября ученые впервые с XVI века сняли плиту с гробницы Иисуса Христа, сообщает The Мirror.