Археологи обнаружили на Ямале таинственные захоронения

Археологи, проводившие раскопки в поселении Юръ-Яха III на территории Ямала, пытаются отгадать загадки древних захоронений.

Летом 2015 года исследователи раскопали несколько отлично сохранившихся погребений древности. Одно из них принадлежит мужчине, который умер в возрасте примерно 40 лет. Остальные три — девушкам 18–25 лет. При жизни все они были субтильного телосложения и маленького роста. Анализы показали, что у каждого был целый ряд болезней. Однако вовсе не это вызвало удивление археологов, - сообщает «Экономика сегодня».

Пока неразгаданной загадкой остается способ захоронения усопших. Они были похоронены в скорченном виде, что совершенно нетипично для Ямала. Более того, тело мужчины перед захоронением было предано огню — такой факт никогда не отмечался на этой территории.

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