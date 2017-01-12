Археологи обнаружили самые древние рисунки на земле

Возле крупного города Хомейн, на территории центральной провинции Ирана, члены археологической экспедиции Национальной иранской академии наук обнаружели в скалистых холмах многочисленные рисунки на скальных породах, в глубоких пещерах.

Согласно предварительной экспертизы, затёртые изображения показываются наиболее древнейшими из известных на Земле. «Их возраст, как мы полагаем, может превышать 40 тысяч лет», - заявляет Мухаммад Абекри (Muhammad Abeecry), - сообщает «ТАСС».

Как уточняется, рисунки представляют охотников, древних богов, животных, а также танцующих возле костра людей. Специалисты сфотографировали рисунки цифровыми фотоаппаратами, после чего они будут направлены на более точный анализ для принятия решения членами научного совета иранской Академии наук.