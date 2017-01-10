Археологи обнаружили древнюю гробницу в Китае

Археологи обнаружили в китайской провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой может составлять более 1,4 тысячи лет. Как уточняется в материале, длина гробницы составляет 14 метров, а ширина - два метра.

Вскрыв усыпальницу ученые обнаружили внутри фреску, изображающую двух служанок, которая может внести вклад в изучение истории традиционной китайской одежды.

По словам эксперта отдела реликвий местного департамента культуры Ло Шенгьянга, найденные внутри усыпальницы предметы позволяют предположить, что находка относится к эпохе Южных и Северных династий (V-VI вв. н.э.). Об этом сообщает ТАСС.