Археологи обнаружили древнюю гробницу в Китае
Археологи обнаружили в китайской провинции Хунань древнюю гробницу, возраст которой может составлять более 1,4 тысячи лет. Как уточняется в материале, длина гробницы составляет 14 метров, а ширина - два метра.
Вскрыв усыпальницу ученые обнаружили внутри фреску, изображающую двух служанок, которая может внести вклад в изучение истории традиционной китайской одежды.
По словам эксперта отдела реликвий местного департамента культуры Ло Шенгьянга, найденные внутри усыпальницы предметы позволяют предположить, что находка относится к эпохе Южных и Северных династий (V-VI вв. н.э.). Об этом сообщает ТАСС.
Следующая новость Поставки ракетных комплексов «Ярс» оказались под угрозой
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии