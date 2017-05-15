Археологи обнаружили древние строения на территории Тиуанако
При помощи снимков с космического спутника и беспилотника археологи из ЮНЕСКО нашли на территории древнего городища Тиуанако в Боливии неизвестные ранее постройки.
На территории археологического комплекса Тиуанако, который находится в 15 км от озера Титикака, исследователи обнаружили сотни маленьких и несколько больших построек, оставшихся от древней цивилизации, - сообщает «ТАСС».
Среди строений имеется большая постройка, которая по мнению специалистов была храмом. Исследователи определили приблизительную границу доколумбового города Тиуанако, бывшего столицей древней андской империи. Площадь города, по мнению экспертов, составляла примерно 400-600 га.
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