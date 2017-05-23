Археологи нашли редкие артефакты в Приморском крае
В Приморье были обнаружены металлические орудия, которые относятся к первому тысячелетию до нашей эры.
Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) отмечают, что на месте находки раньше существовало поселение янковской археологической культуры. Ученые нашли в одном из 18 жилищ несколько железных инструментов, среди которых нож, рыболовный крючок, шило, а также ряд обломков, - сообщает «ТАСС».
Изделия из металла являются крайне редкой находкой в поселениях того времени на территории нынешнего Приморья.
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