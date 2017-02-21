Археологи нашли мобильный телефон XIII века

Археологи нашли древнейший мобильный телефон в Австрии. Изделие сделано из глины, по версии ученых, «телефон» был сделан в XIII веке во времена крестовых походов.

Исследователи обнаружили на «телефоне» кнопки и экран, а также надписи, - сообщает «ФАН».

Пока ученые не поняли, зачем и для чего был сделан этот предмет, но выяснили, что его создали около 800 лет назад.