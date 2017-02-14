Археологи ищут тайные комнаты в гробнице Тутанхамона
Археологи собираются продолжить изучать гробницу Тутанхамона. По их взгляду, там сохранились тайные комнаты, о которых еще не известно ученым. Увлечение вызвано тем, что, возможно, им удастся отыскать гробницу царицы Нефертити.
Для того чтобы найти комнаты, научные исследователи будут применять радары, которые способны проникать вглубь земли на 10 метров. В скором времени намечается проводить тест на его работоспособность, - сообщает «ФАН».
В 2015 году в гробнице были обнаружены следы металлических и органических объектов. Египетские власти уже дали соглашение на более подробное изучение гробницы древнего правителя. Ученые полностью уверенны, что данные исследования дадут много ответов на еще неизвестные вопросы в истории.
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