Архангельские депутаты решили запретить продажу дезодорантов детям

Очередная инициатива на тему ограничения торговли спиртосодержащей непищевой продукцией поступила от архангельских парламентариев.

Они предлагают запретить продажу дезодорантов и парфюмерных изделий, строительных лаков и красок лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Кроме того, указанные товары, по мнению депутатов, не должны продаваться в нестационарных магазинах и из автоматов, сообщает «Экономика сегодня».

Свою инициативу парламентарии объяснили тем, что содержание этилового спирта в упомянутых товарах превышает 25% и это вызывает нездоровый интерес у отдельных категорий граждан.

В правительстве России считают, что подобные предложения необходимо тщательно анализировать и осуждать, поскольку они могут негативно отразиться на конкуренции на рынке.