В Архангельске инвалида не пустили на стадион в коляске

Девушку-инвалида на коляске не пропустили на стадион «Буревестник» в Архангельске из-за того, что она могла испортить покрытие.

Об этом телеканалу «360» сообщила сестра пострадавшей Александра Иванова. 15 мая девушки пришли на игру, однако ворота стадиона оказались закрыты. Вахтерша пригрозила инвалиду вызвать вооруженную охрану.

По словам Ивановой, в спорткомплексе разъяснили, что колеса инвалидной коляски могут испортить покрытие, сравнив средство передвижения для лиц с ограниченными возможностями с роликами и велосипедом. По данным СМИ, покрытие на стадионе не соответствует ГОСТу и потому администрация его бережет.

Ранее незрячую москвичку не пустили в ресторан в Останкинской башне из-за того, что в случае экстренной эвакуации девушка не сможет о себе позаботиться.