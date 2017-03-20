В Архангельске чиновники вместо плитки выложили тротуар паркетом
Один из тротуаров, ведущих к Северному федеральному университету имени Ломоносова, по приказу городских властей Архангельска, был выложен паркетом.
Возведение «деревянной дорожки» состоялось за несколько дней до проведения международного форума «Арктика — территория диалога».
Паркетный тротуар вызвал возмущение у местных жителей, однако в городской администрации заявили, что это декоративный тротуар, который будет вести к выставочной экспозиции, а заодно поможет гражданам избежать прогулок по лужам.
- Люди приедут, здесь все-таки у нас колорит свой, где они еще по деревянному тротуару пройдут? Он специально для того, чтобы гости могли прогуляться, — рассказали «Лайфу» в департаменте городского хозяйства местной администрации.
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