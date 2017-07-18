Аргентину завалило снегом
В Аргентине прошел обильный снегопад и ударили 20-градусные морозы.
Рекорд по холоду зафиксирован в городе Сан-Карлос-де-Барилоче. Здесь температура опустилась до минус 25С, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на метеослужбу страны. Однако местные жители утверждают, что по ощущениям гораздо холоднее – ближе к минус 30С.
Снегопад оставил без свята десятки тысяч человек, нарушил работу местного аэропорта.
Некоторое время назад подобная ситуация наблюдалась в Чили.
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