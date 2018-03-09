Аргентинцы потребовали узаконить аборты
В Буэнос-Айресе состоялся масштабный марш, участники которого призвали легализовать проведение абортов в медучреждениях.
Акция проходила 8 марта в центре аргентинской столицы. Сначала митингующие собрались у президентского дворца, а затем прошли к зданию Конгресса. Участники марша критиковали как власти страны, так и церковь за запрет на искусственное прерывание беременности, сообщает ТАСС.
В настоящее время в Аргентине аборты разрешены только в двух случаях: если существует угроза для жизни матери или плода; если беременность наступила в результате изнасилования.
Некоторое время назад в парламент Аргентины поступил законопроект, который разрешает женщинам делать аборты на ранних сроках беременности. Его поддержали свыше четверти депутатов.
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