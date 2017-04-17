В Аргентине обнаружили яйца динозавров с останками эмбрионов

В Аргентине ученые нашли яйца динозавров, в которых сохранились эмбрионы. Археологи уверены, что находке не менее 70 миллионов лет. К этому времени ученые уже подробно проанализировали кожу эмбрионов, а также их зубы.

Эксперты считают, что яйцам удалось сохраниться из-за уникального места их расположения. Их нашли на территории, которая раньше была занята болотом. Потом ее "затопило" отложениями вулкана, - сообщает «ФАН»

Уточняется, что яйца научным сотрудникам помог найти обычный пастух, который увидел их несколько лет назад.