В Аргентине обнаружили яйца динозавров с останками эмбрионов
В Аргентине ученые нашли яйца динозавров, в которых сохранились эмбрионы. Археологи уверены, что находке не менее 70 миллионов лет. К этому времени ученые уже подробно проанализировали кожу эмбрионов, а также их зубы.
Эксперты считают, что яйцам удалось сохраниться из-за уникального места их расположения. Их нашли на территории, которая раньше была занята болотом. Потом ее "затопило" отложениями вулкана, - сообщает «ФАН»
Уточняется, что яйца научным сотрудникам помог найти обычный пастух, который увидел их несколько лет назад.
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