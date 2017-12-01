Аргентина признала гибель субмарины в Атлантике

Военно-морские силы Аргентины объявили о прекращении операции по спасению экипажа подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в Атлантическом океане, признав моряков погибшими.

Официальный представитель ВМС Энрике Бальби пояснил, что теперь усилия будут сосредоточены на поисках самой субмарины. Он также добавил, что доказательства крушения подлодки так и не были обнаружены, передает RT.

Субмарина «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, исчезла еще в середине ноября. Перед этим экипаж докладывало проблемах с аккумуляторными батареями. Предполагается, что на борту корабля мог произойти пожар, напоминает Ura.ru.