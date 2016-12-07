Арестованы все 12 задержанных в Москве по подозрению в причастности к терроризму

Все двенадцать граждан, задержанных 6 декабря в Москве по подозрению в причастности к деятельности террористических организаций, решением Мещанского суда столицы арестованы до конца января 2017 года.

- В отношении Мамаюсупова, Исомадинова, Домуллоджонова, Сатторова, Сиддикова, Хадзиева, Хидирбаева, двух Надировых, а также Бурхниддини судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 24 дня, то есть до 30 января 2017 года, - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Ранее сообщалось, что судом на тот же срок отправлены под арест Жоодарбек Токтомуратов и Хамид Игамбердыев.

В ходе рассмотрения в суде ходатайств об аресте обвиняемых следователь заявил, что они обвиняются «в участии в организации «Исламская партия освобождения Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации».