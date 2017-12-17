Арестованы еще трое подозреваемых по делу о готовящемся теракте в Петербурге

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал еще троих подозреваемых по делу о готовившемся теракте в Казанском соборе.

Среди них уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев, уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев – их подозревают в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Третий фигурант – гражданин Таджикистана Фируз Калавуров – обвиняется в обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Всего по делу о планируемом теракте задержаны пять человек, передает «РИА Новости».

Ранее в Петербурге задержали двоих граждан России, которые готовились совершить теракт 17 декабря в Казанском соборе.