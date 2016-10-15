В США арестованы трое подозреваемых в подготовке терактов
В штате Канзас (США) задержаны три человека, которых подозревают в планировании терактов. Задержанные готовили акцию против живущих в США выходцев из Сомали.
Известно, что трое американцев принадлежали к объединению Crusaders ("Крестоносцы"). Мужчины планировали взрыв в многоквартирном жилом доме в Гарден-Сити, сообщает ТАСС. В этом здании проживают около 120 человек, там же находится мечеть.
При обыске у мужчин были обнаружены оружие и взрывчатка. Задержанные не отрицают своих планов. Они также рассказали, что после теракта против мигрантов намеревались опубликовать свой манифест.
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