В США арестованы трое подозреваемых в подготовке терактов

В штате Канзас (США) задержаны три человека, которых подозревают в планировании терактов. Задержанные готовили акцию против живущих в США выходцев из Сомали.



Известно, что трое американцев принадлежали к объединению Crusaders ("Крестоносцы"). Мужчины планировали взрыв в многоквартирном жилом доме в Гарден-Сити, сообщает ТАСС. В этом здании проживают около 120 человек, там же находится мечеть.

При обыске у мужчин были обнаружены оружие и взрывчатка. Задержанные не отрицают своих планов. Они также рассказали, что после теракта против мигрантов намеревались опубликовать свой манифест.