Арестованы основатели саентологической церкви Петербурга

Невский районный суд Петербурга арестовал одного из учредителей саентологической церкви северной столицы Ивана Мацицкого, обвиняемого в разжигании ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает пресс-служба горсуда.

Как уточняется в материале, Мацицкий заключен под стражу до 5 августа 2017 года.

По данным «Интерфакса», Мацицкий является одним из учредителей религиозной группы «Саентологическая Церковь города Санкт-Петербурга».

Ранее в рамках данного дела были арестованы Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев и Галина Шуринова, которые также принадлежали к данной религиозной организации.

По данным ФСБ, организация получила выручку в 276 миллионов 264 тысячи 612 рублей за реализацию саентологических программ.

Следствие также установило, что члены организации унижали достоинство людей, которые выходили из «церкви». Данную категорию людей члены саентологический общины определяли, как «лица, доставляющие неприятности».