Арестованный украинский журналист пожаловался на давление со стороны следствия

Обвиняемый в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко, задержанный в Москве и арестованный решением суда на два месяца, заявил о том, что следователи оказывают на него психологическое давление. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.

«Наш соотечественник чувствует себя хорошо, жалоб на условия содержания не имеет. В то же время Роман сообщил об оказываемом на него психологическом давлении со стороны следственных органов РФ», — цитирует РИА «Новости» текст распространенного пресс-службой украинского Министерства иностранных дел сообщения.

Как отмечается в документе, украинская сторона предпринимает все необходимые усилия для скорейшего возвращения Сущенко на родину.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ задержало Сущенко, который занимался сбором секретных данных о деятельности Вооруженных сил РФ и Национальной гвардии. Российские спецслужбы считают задержанного полковником внешней разведки Украины.

В то же время агентство «Укринформ» заявило, что Сущенко с 2002 года является корреспондентом и никакого отношения к секретным службам не имеет.

Сам подозреваемый своей вины не признает.