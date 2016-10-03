Арестованный за шпионаж гражданин Украины прибыл в РФ без журналистской аккредитации
Арестованный по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко не выполнял на территории РФ журналистских функций.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и печати министерства иностранных дел России.
- Сущенко находился на территории РФ без журналистской аккредитации МИД России, которая выдается всем иностранным корреспондентам, работающим в этом качестве в России, - сказали журналистам в ДИП МИД РФ, отметив, что за получением этой аккредитации Роман Сущенко не обращался.
На Смоленской площади подчеркнули, что если «он собирался работать в России как журналист, то обязан был это сделать».
- Сущенко не выполнял на территории Российской Федерации журналистских функций, - добавили в МИД РФ.
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