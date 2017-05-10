Арестованный экс-мэр Горно-Алтайска объявил голодовку
Экс-мэр Горно-Альтайска Виктор Облогин, пребывающий под домашним арестом, объявил голодовку.
По словам его адвоката Андрея Волкова, бывший чиновник полностью отказался от приема пищи, а также лекарств от диабета. Облогин ограничивается только питьем воды.
Экс-мэр, обвиняемый в причинении городу ущерба на сумму в 170 миллионов рублей и присвоении внедорожника, просит изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и перенести суд над ним в другой регион. По его мнению, местные суд могут отнестись к нему предвзятом, сообщает РИА «Новости».
В совокупности предъявленных Облогину обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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