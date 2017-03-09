Арестованные в США россияне признали вину в незаконном экспорте технологий

Российские граждане Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, арестованные в прошлом году в США за незаконный экспорт технологий в РФ, полностью признали свою вину, свидетельствуют материалы базы данных судебной системы США.

В документе отмечается, что обвиняемые признали себя виновными по одному пункту обвинения. Карпенко и Крутилин были арестованы в Денвере. Их обвинили в сговоре с целью приобретения технологически новейшей микроэлектроники у производителей и поставщиков в США для экспорта этого товара в Россию.

По данным следствия, подсудимые действовали в обход системы лицензирования США. Позже обвинение отказалось от упоминания и о том, что отправленная в Россию микроэлектроника включала устройства, «часто применяемые в военном оборудовании широкого спектра, в том числе в радарах и системах наблюдения, системах наведения ракет».

До согласия признать себя виновными россиянам грозило 25 лет тюрьмы и штраф в 1 миллион долларов каждому, сообщает ТАСС.