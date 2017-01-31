Арестованные по делу о государственной измене сотрудники ФСБ сотрудничали с ЦРУ

Возглавлявший отдел Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев передавали секретные данные Центральному разведывательному управлению США.

- Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ, - рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с материалами следствия.

Собеседник агентства отказался уточнить, действовали ли офицеры ФСБ напрямую или через посредников.

- Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля, - отметил источник.

Другой источник агентства рассказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются».

- Каждый из фигурантов занимался своим делом - кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались, - сказал собеседник агентства.

По его данным, всю группу связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности. - Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию, - подчеркнул источник.

Ранее, 25 января стало известно об аресте руководителя одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, а также главы отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. По данным газеты «Коммерсант», они находятся под стражей с начала декабря 2016 года.

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