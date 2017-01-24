Арестованному в США журналисту RT грозит 10 лет тюрьмы за участие в беспорядках

Верховный суд американского округа Колумбия сообщил о том, что задержанным во время протестных акций в Вашингтоне гражданам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 25 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в числе арестованных в день инаугурации Дональда Трампа в столице США оказался и корреспондент российского телеканала RT Александр Рубинштейн.

Полиция задержала журналиста, несмотря на то что он предъявил работникам правоохранительных органов свое удостоверение.

Как говорится в деле, опубликованном на сайте суда, корреспонденту предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления второй степени (участие в беспорядках). Предварительное слушание по его делу пройдет 16 февраля, - сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба RT подтвердила, что против Рубинштейна заведено дело об участии в массовых беспорядках, но главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем микроблоге в Twitter подчеркнула, что по просьбе юристов пока воздерживается от любых комментариев.

В настоящее время сотрудник канала находится на свободе.

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