Арестована гендиректор компании-собственника сгоревшего ТРЦ в Кемерово

Заводской районный суд Кемерово арестовал гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, которая была собственницей сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня».

Как сообщает РИА «Новости», она останется под стражей до 25 мая. Ей предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Следствие полагает, что подчиненные не раз обращались к ней с данными о неполадках в системе противопожарной безопасности. Однако собственница здания не предпринимала мер по их устранению, а лишь занималась сдачей в аренду новых торговых площадей.

В отношении Богдановой рассматривается уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», соответствующее трем статьям УК РФ: 109, 219 и 238 («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее суд предъявил обвинение начальнику Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, она допустила эксплуатацию здания без выдачи разрешения на его использование.