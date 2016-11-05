Арестован виновник смертельного ДТП на автобусной остановке в Москве
Суд в Москве арестовал водителя маршрутного такси Зураба Малазания до конца января. Три дня назад он не справился с управлением и сбил нескольких человек на автобусной остановке.
Вечером 2 ноября на Краснодарской улице водитель маршрутного такси "Форд" выехал на встречную полосу, потом заехал на остановку общественного транспорта.
В результате ДТП погибла женщина, четыре человека были ранены, напоминает «Интерфакс».
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