Арестован совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов

Тверской суд столицы арестовал совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова по делу о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», - цитирует судью Марию Сизинцеву РИА «Новости».

По предварительным данным, сумма ущерба составила 2,5 млрд рублей. По словам прокурора, эти средства были выведены зарубеж и находятся на оффшорных счетах Магомедова. Генпрокуратура считает, что он должен содержаться в СИЗО, так как в день задержания Магомедов собирался вылететь в Майми.

Сам задержанный свою вину отрицает. Он заявил, что готов заплатить всю сумму причиненного ущерба в виде залога. Сумма в 2,5 млрд рублей является рекордной за всю историю судебной практики.

«Да, я собирался улететь сегодня с семьей, чтоб сделать операцию. Через неделю я собирался вернуться, поскольку у меня назначена встреча, которую я не мог бы не посетить», - сказал Магомедов.

Следователи подозревают братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в мошенничестве, организации преступного сообщества и растрате бюджетных средств, а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

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