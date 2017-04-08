Арестован организатор взрыва у школы в Ростове-на-Дону
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 6 июня подозреваемого во взрыве у лицея № 5.
Об этом РИА Новости сообщил представитель суда. Собеседник агентства заявил: «Шарапову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня».
Старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Галагаева рассказала, что следователь ходатайствовал на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, объясняя свою просьбу тем, что подозреваемый может скрыться. Суд удовлетворил прошение об аресте Шарапова на 1 месяц и 29 дней.
6 апреля в центре Ростова-на-Дону у одной из школ прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Задержанный признал свою вину и назвал мотивом к совершению преступления ревность к женщине.
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