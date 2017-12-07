Арестован главный эксперт-криминалист МВД
Начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенант Петр Гришин, обвиняемый в хищении более 90 миллионов бюджетных средств, арестован до начала февраля.
Басманный суд Москвы пришел к выводу, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению.
«Избрать в отношении обвиняемого Гришина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года», - огласила постановление судья Наталия Дударь.
При этом, суд отказал Гришину в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, несмотря на необходимость генерала ухаживать за женой, страдающей онкологическим заболеванием.
Вместе с тем, прокурор также просил отправить Гришина под домашний арест.
Ранее суд на тот же срок отправил под стражу замначальника ЭКЦ МВД Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова.
Подозреваемым инкриминируется три эпизода хищения бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений, сообщает «Интерфакс».
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