Арестован главный эксперт-криминалист МВД

Начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД генерал-лейтенант Петр Гришин, обвиняемый в хищении более 90 миллионов бюджетных средств, арестован до начала февраля.

Басманный суд Москвы пришел к выводу, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению.

«Избрать в отношении обвиняемого Гришина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года», - огласила постановление судья Наталия Дударь.

При этом, суд отказал Гришину в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, несмотря на необходимость генерала ухаживать за женой, страдающей онкологическим заболеванием.

Вместе с тем, прокурор также просил отправить Гришина под домашний арест.

Ранее суд на тот же срок отправил под стражу замначальника ЭКЦ МВД Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова.

Подозреваемым инкриминируется три эпизода хищения бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений, сообщает «Интерфакс».