Арестован фигурант дела о теракте в метро Петербурга

Басманный суд арестовал гражданина Таджикистана Содика Ортикова, подозреваемого в пособничестве террористу-смертнику, устроившему взрыв в метро Санкт-Петербурга, говорится в постановлении судьи Елены Ленской.

Ортиков будет оставаться под стражей до 3 июня.

Согласно материалам дела, в ходе следствия было установлено, что взорвавший себя в метро уроженец Киргизии контактировал с участниками и организаторами преступления, находящимися в Москве.

Следствие установило, что с абонентского номера террориста-смертника неоднократно совершались звонки на абонентский номер, с которого осуществлялись звонки Ортикову.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружили пистолет Макарова, две тротиловые шашки, а также гранату Ф-1.

В свою очередь, Ортиков заявил, что не имеет к изъятому никакого отношения, а предметы принадлежат его знакомому, который жил вместе с ним, а теперь уехал на родину, сообщает «Интерфакс».

Теракт в петербургской подземке произошел днем 3 апреля. Его жертвами стали 14 человек, еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.

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