Суд арестовал всех педофилов из детского дома в Петербурге

Суд арестовал всех подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, пятеро злоумышленников систематически насиловали четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. Правда вскрылась благодаря документальному фильму о тяжелой жизни детдомовцев, который был снят студенческой студией.

Уже несколько дней в школе при детском доме для детей с отклонениями в развитии работают специалисты Следственного комитета и Уголовного розыска. Возбуждено восемь уголовных дел статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Один из воспитанников, ставший жертвой преступников, рассказал, что действительно подвергался насилию со стороны воспитателей. Сейчас ему 26 лет, а на момент совершения преступления ему было 13 лет.

«Естественно, когда они угощают шоколадными конфетами, не отправляют в психбольницу, дают деньги, идут на уступки, лишь бы удовлетворить свою похоть... именно эти люди заменили им матерей, отцов», - рассказал бывший воспитанник детдома Яков Яблочник в беседе с «ТВ Центр».

Он уточнил, что таких как он, любимчиков-сирот, у педагогов было несколько. Самому старшему из задержанным 70 лет, он был директором этой школы в 1998 году. Второй фигурант - бывший замдиректора, ныне старший воспитатель. Кроме сотрудников детского дома на скамье подсудимых также трое выпускников учреждения. Все они арестованы решением Кировского районного суда Петербурга до 24 июня.