Суд арестовал подозреваемых в хищении при строительстве резиденции Путина
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем шестерым фигурантам дела о хищении бюджетных средств при строительстве резиденции президента РФ.
Об аресте подозреваемых ходатайствовало следствие. Они свою вину не признают.
Фигурантами дела являются директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его бывший заместитель и глава компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, бывший гендиректор ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и петербургские бизнесмены Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов.
Нанесенный ими ущерб при строительстве резиденции в Огарево оценивается в 225 миллионов рублей, передает ТАСС.
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