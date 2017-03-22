Суд арестовал подозреваемых в хищении при строительстве резиденции Путина

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем шестерым фигурантам дела о хищении бюджетных средств при строительстве резиденции президента РФ.

Об аресте подозреваемых ходатайствовало следствие. Они свою вину не признают.

Фигурантами дела являются директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его бывший заместитель и глава компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, бывший гендиректор ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и петербургские бизнесмены Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов.

Нанесенный ими ущерб при строительстве резиденции в Огарево оценивается в 225 миллионов рублей, передает ТАСС.