Суд арестовал на два месяца организатора «Группы смерти» в соцсети «ВКонтакте»
Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга подозреваемый в создании одной из «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филипп Будейкин арестован на два месяца, до 14 января 2017 года.
- Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению, - цитирует ТАСС судью Юрия Шишкина.
Адвокат подозреваемого Ростислав Губенко заявил, что виновность его подзащитного не доказана, а Следственный комитет РФ до сих пор не предъявил Будейкину официального обвинения.
По данным следователей, в период с декабря 2013 года по май 2016 года в социальной сети «Вконтакте» было создано восемь так называемых «групп смерти», в которых ведется обсуждение суицида.
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