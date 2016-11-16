Суд арестовал на два месяца организатора «Группы смерти» в соцсети «ВКонтакте»

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга подозреваемый в создании одной из «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филипп Будейкин арестован на два месяца, до 14 января 2017 года.

- Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению, - цитирует ТАСС судью Юрия Шишкина.

Адвокат подозреваемого Ростислав Губенко заявил, что виновность его подзащитного не доказана, а Следственный комитет РФ до сих пор не предъявил Будейкину официального обвинения.

По данным следователей, в период с декабря 2013 года по май 2016 года в социальной сети «Вконтакте» было создано восемь так называемых «групп смерти», в которых ведется обсуждение суицида.