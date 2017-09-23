Суд арестовал лидера «Христианского государства» Александра Калинина
По подозрению в оказании давления на кинотеатры из-за грядущего показа фильма «Матильда» арестован лидер незарегистрированной организации «Христианское государство» Александр Калинин.
Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила «РИА Новости», что «судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Она отметила, что такое решение было принято по ходатайству следователя.
Лидера ХГ обвиняют в совершении преступления по статье 179 УК РФ («принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»).
Ранее стало известно, что Калинин вместе со своими сторонниками угрожал руководству коммерческих организаций поджогом автомобилей, если те не откажутся от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».
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